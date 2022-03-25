Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации одного из курортных районов Калининградской области

Следственной частью УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы одного из курортных районов по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий по п.
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