Bild: лидер АдГ Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ

REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель стала самым поддерживаемым кандидатом на пост канцлера ФРГ, показал опрос, проведенный немецким институтом по исследованию общественного мнения (INSA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии