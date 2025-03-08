7 лучших корейских сериалов, которые понравились критикам и зрителям во всём мире

Корейские сериалы по праву можно назвать совершенно уникальным явлением в мире кино. Они не похожи на европейские или голливудские фильмы и уж точно отличаются от картин, представленных другими восточными странами.
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