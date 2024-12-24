Глава МО Израиля Кац: Израиль стоял за убийством главы политбюро ХАМАС Хании

Израиль стоял за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом впервые заявил глава израильского министерства обороны Исраэль Кац, его цитирует газета The Times of Israel.
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