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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мингаз: «Мы спокойно шлепнем «Амкал» – 2:0 или 3:0. Они сейчас в разобранном состоянии»

Полузащитник «Броуков» Артем Мингазов считает, что они легко переиграют «Амкал». – Вы и СКА забрали по три победы.

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