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Южная Корея возмутилась подарком Ким Чен Ыну от Путина

Южная Корея возмутилась подарком Ким Чен Ыну от Путина

Ким Чен Ын  Вчера 35K прочитали Передача российского автомобиля Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну может нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН, сообщает информагентство Yonhap со ссылкой на заявление сотрудника южнокорейского Министерства объединения.

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