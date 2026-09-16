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Частное строительство падает: Росстат подвел итоги по вводу жилья в Алтайском крае

Частное строительство падает: Росстат подвел итоги по вводу жилья в Алтайском крае

Строительная отрасль Алтайского края удерживает объемы ввода жилья на уровне 2025 года – в то время, как в целом по стране этот сектор экономики затормаживается.

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