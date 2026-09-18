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Газета.ру

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Рудковская о дебюте сына: первый блин всегда комом

Рудковская о дебюте сына: первый блин всегда комом

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о дебюте 13-летнего сына Александра за сборную Азербайджана на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре, передает «Матч ТВ».

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