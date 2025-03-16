Ученые поняли, почему взрослые лучше детей противостоят птичьему гриппу

Исследование, проведенное Медицинской школой Перельмана в Университете Пенсильвании, показало, что определенные штаммы сезонного гриппа способствуют развитию перекрестного иммунитета к вирусу птичьего гриппа H5N1.
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