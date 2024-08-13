Детский лагерь привели в порядок после нападения собак на ребенка

Краевая прокуратура провела проверку лагеря на Арахлее после нападения собак на 9-летнего ребенка. Выяснилось, что территория учреждения была плохо ограждена, а мусорные контейнеры были переполнены, что привлекало собак.
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