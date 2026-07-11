Россиянам рассказали, ждать ли дефицита меда

Дожди и холод в период цветения заметно снижают шансы пасечников на хороший сбор Эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина сообщила РИА Новости, что погодные условия этим летом благоприятны для пчел, что дает основания ожидать урожай меда в России, соответствующий средним показателям сезона или превышающий их.