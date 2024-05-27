Дагестан отправит саженцы винограда в Крым и Краснодарский край

Дагестан отправит более 1,3 млн саженцев винограда в Крым и Краснодарский край. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана Ахмед Ахмедов.
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