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Свежие комментарии

Проблемное ОСАГО: страховщики назвали регионы с наибольшими рисками по договорам обязательной «автогражданки»

Согласно свежей статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), в России по итогам 2024 года субъектами, где наибольшее число договоров ОСАГО было передано в так называемый перестраховочный пул, следует признать следующие российские регионы ….

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