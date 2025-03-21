Проблемное ОСАГО: страховщики назвали регионы с наибольшими рисками по договорам обязательной «автогражданки»

Согласно свежей статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), в России по итогам 2024 года субъектами, где наибольшее число договоров ОСАГО было передано в так называемый перестраховочный пул, следует признать следующие российские регионы ….
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