Песков: на законодательство Украины не раз посягали, там "закон – что дышло"

Global Look Press/Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя тему легитимности украинских властей, заявил, что на законодательство страны уже не раз посягали, там "закон – что дышло".
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