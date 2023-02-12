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Лыжи. Первенство России. Фалеева и Соловьев победили в классических масс-стартах на 20 км, Крупицкая и Ившин – 2-е

Лыжница Анастасия Фалеева выиграла масс-старт на 20 км классическим стилем на первенстве России в Тюмени.

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