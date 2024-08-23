Маховик внутренних репрессий Вашингтона

21 августа 2024 г. издание «Нью-Йорк таймс» опубликовало довольно большой материал о том, что министерство юстиции начало расследования в отношении американских граждан, которые имели связи с государственным телевидением России.
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