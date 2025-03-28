Сейсмолог Шебалин назвал «очень сильными» землетрясения в Таиланде и Мьянме

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Пётр Шебалин, комментируя RT землетрясения в Таиланде и Мьянме, объяснил, что для этого региона они вполне характерны.
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