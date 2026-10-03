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Царьград

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Илья Долматов предложил способы снижения платежей за коммуналку

Илья Долматов предложил способы снижения платежей за коммуналку

Илья Долматов из ВШЭ предложил несколько способов снижения расходов на коммунальные услуги. Среди рекомендаций — переход на зонный тариф для электроэнергии и экономное использование ресурсов.

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