Илья Долматов предложил способы снижения платежей за коммуналку

Илья Долматов из ВШЭ предложил несколько способов снижения расходов на коммунальные услуги. Среди рекомендаций — переход на зонный тариф для электроэнергии и экономное использование ресурсов.
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