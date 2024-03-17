Айзейя Томас собирается заключить 10-дневное соглашение с «Финиксом»

Последний раз Томас выходил на паркет в матче НБА 13 апреля 2022 года в форме «Шарлотт». Защитник провел 4 матча в G-лиге в сезоне-2023/24, набирая 32,5 очка, 3,3 подбора и 5,3 передачи в среднем при реализации в 40,7% с игры, 44,6% из-за дуги и 90,9% со штрафной линии.
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