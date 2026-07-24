S&P Trade idea E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! EZIO-FX Stock Market on July 23, 2026: Dow, S&P 500 and Nasdaq close sharply lower as Big Tech stocks slump after earnings disappoint; Oil prices rise amid Middle East worries while Treasury yields climb The U.
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