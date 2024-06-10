Орловское СИЗО может стать брендом Орловской области

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Авторитеты вступились за сидельца Орловский облсуд рассмотрел апелляцию советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева на решение суда о заключении его под стражу – в СИЗО города Орла.
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