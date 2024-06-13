Вооруженную женщину задержали в здании ФБР в Сиэтле

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Американские правоохранители задержали женщину, которая зашла с пистолетом в здание Федерального бюро расследований (ФБР) в Сиэтле и приставила его к своей груди, сообщил в четверг, 13 июня, портал KOMO News.
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