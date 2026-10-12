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Врач Павлова посоветовала делать разминку каждый час, чтобы избежать геморроя при сидячей работе

Врач Павлова посоветовала делать разминку каждый час, чтобы избежать геморроя при сидячей работе

Врач общей практики Елена Павлова рекомендовала добавить в рацион отруби и каждый час делать разминку для профилактики геморроя при сидячей работе.

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