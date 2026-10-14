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Депутат ГД Панеш предложил сделать доступнее программу «Пушкинская карта»

Депутат ГД Панеш предложил сделать доступнее программу «Пушкинская карта»

«Пушкинскую карту» следует выдавать детям уже с семи лет, чтобы они имели больше возможностей посещать культурные мероприятия.

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