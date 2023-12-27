«Молодой балет» из Смоленска завоевал призовые места на конкурсе в Карелии

В декабре прошел международный конкурс хореографии, объединивший участников из Москвы, Мурманска, Курска, Дзержинска и других городов страны С 8 по 11 декабря в столице Карелии проходили международные соревнования по хореографии, в которых приняли участие юные балерины из Смоленска.