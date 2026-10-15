MESZ Oct 15: Relief Bounce Toward 7837 or Breakdown Below 7729? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ is trading around 7,754 following a significant sell-off.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым