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Канделаки о Дмитриевой: «Она впервые рассказала всему Советскому Союзу, что такое «Уимблдон», и создала настоящую спортивную журналистику»

«Печальные новости, друзья. Из жизни ушла легендарная Анна Дмитриева. Человек, который к своей профессии и работе относился как к сотворению нового мира.

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