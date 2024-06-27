Крипто-мошенники захватили YouTube крупнейшего австралийского новостного канала

https://mmgp.com/threads/kripto-moshenniki-zaxvatili-youtube. Канал новостной организации Seven Network, одной из крупнейших австралийских телекомпаний, стал жертвой хакеров, которые загрузили на него видео с фальшивой криптовалютной аферой, связанной с Илоном Маском.