Использование поддельных медицинских заключений преследуется по закону

Сотрудники Госавтоинспекции Ивановской области предупреждают об уголовной ответственности за использование гражданами поддельных медицинских справок при подаче документов на выдачу и замену водительского удостоверения.
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