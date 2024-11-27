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Исследование практики урегулирования налоговой задолженности и заключения мировых соглашений с налоговой службой

Команда юридической фирмы BFL | «Арбитраж.ру» рада поделиться новым исследованием судебной практики. На этот раз, в попытке поддержать тренд урегулирования долгов, мы объединили в одном аналитическом материале темы налоговой задолженности, банкротства и мировых соглашений.

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