Исследование практики урегулирования налоговой задолженности и заключения мировых соглашений с налоговой службой

Команда юридической фирмы BFL | «Арбитраж.ру» рада поделиться новым исследованием судебной практики. На этот раз, в попытке поддержать тренд урегулирования долгов, мы объединили в одном аналитическом материале темы налоговой задолженности, банкротства и мировых соглашений.