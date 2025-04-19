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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сакки о критике Анчелотти: «Эти люди хоть понимают, кто он такой и что он выиграл? Карло – маэстро футбола. «Реалу» нужно дважды или трижды подумать, прежде чем расставаться с ним»

Бывший главный тренер «Милана» отреагировал на критику, которая обрушилась на 65-летнего специалиста после вылета из Лиги чемпионов – мадридский клуб дважды проиграл «Арсеналу» (0:3, 1:2).

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