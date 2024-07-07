Вильфанд: в ряд регионов на следующей неделе придет аномальная жара

Аномально высокая температура снова накроет ряд регионов России на следующей неделе. При этом в Ростовской области и Ставропольском крае пройдут ливни, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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