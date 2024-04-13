Минск и Москва смотрят на мир с одинаковых позиций

Президенты Белоруссии России Александр Лукашенко и Владимир Путин за последние несколько месяцев уже не раз лично обсуждали наиболее важные аспекты двустороннего сотрудничестве, доказывая всем, что Минск и Москва смотрят с одинаковых позиций не только на развитие отношений двух стран, но и на международную повестку дня.
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