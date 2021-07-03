Донбасс Сегодня

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Обзор автомобиля Audi A3

Обзор автомобиля Audi A3

Audi a3 комплектуется с 6-ти ступенчатой механикой или же 7-ми диапазоным роботом, который предусматривает пару сцеплений.

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