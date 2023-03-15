Малкин набрал 1+1 против «Монреаля», прервав безголевую серию из 7 игр. У него 72 очка в 67 матчах

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (4:6). Россиянин продлил результативную серию (1+9) до 6 игр, прервав при этом серию без голов из 7 матчей.
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