Бастрыкин подключился к расследованию происшествия с детьми на Валааме

Ход расследования уголовного дела, возбужденного после опасного похода детей, поставлен на контроль в центральном аппарате СК Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании происшествия с детьми на Валааме.
Ход расследования уголовного дела, возбужденного после опасного похода детей, поставлен на контроль в центральном аппарате СК Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании происшествия с детьми на Валааме.
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