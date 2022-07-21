Самая Модная

249 подписчиков

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Бастрыкин подключился к расследованию происшествия с детьми на Валааме

Ход расследования уголовного дела, возбужденного после опасного похода детей, поставлен на контроль в центральном аппарате СК Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании происшествия с детьми на Валааме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх