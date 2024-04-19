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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин: Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы будет возрожден

Собянин: Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы будет возрожден

Раньше стадион на улице Тихая был местом для футбольных матчей Исторический стадион «Локомотив» в районе Люблино Москвы пройдет реконструкцию и будет завершен к концу 2024 года, как сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

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