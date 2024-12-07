Алексей Тан

Россия полностью приостановила финансирование Абхазии ========= Тоже самое, НЕ ОБХОДИМО... делать и с Чечнёй.... произвести так называемый СПРАВЕДЛИВЫЙ "обмен"... Веденский р-он (отданный Хрущёвым)... ВЕРНУТЬ в Краснодарскому КРАЮ... а Чеченцев, обитающих и находящихся в РОССИИ.... всех!! вернуть в Чечню!... и предоставить СТАТУС как Абхазии!... Ичкерия, это НЕ РОССИЯ.... они отторгли Кабардино-булгарию... НУ и они России не нужны!!.