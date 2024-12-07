Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Очень обаятельная , веселая , оптимистичная девушка. Пусть ей сопутствует удача в личной жизни."Я хочу, чтобы у ...
  • Дмитрий Бакланов
    Извините, но в 1924 году, и далее до 1991 года ВСЯ Белоруссия принадлежала России в составе СССР. И Украина и Прибалт...Вернем сталинскую...
  • Светлана Позднякова
    Вот наши истинные жизнеспособные,такие вот храбрые,сильные Духом мужчины!!Это именно в таких мужчинах сила и Победа ...Я понял, что уже ...

Россия полностью приостановила финансирование Абхазии

Россия полностью приостановила финансирование Абхазии

Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября, заявил и.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Хватит тунеядцев содержать.
Ответить
3 час.
Алексей Тан
Россия полностью приостановила финансирование Абхазии ========= Тоже самое, НЕ ОБХОДИМО... делать и с Чечнёй.... произвести так называемый СПРАВЕДЛИВЫЙ &quot;обмен&quot;... Веденский р-он (отданный Хрущёвым)... ВЕРНУТЬ в Краснодарскому КРАЮ... а Чеченцев, обитающих и находящихся в РОССИИ.... всех!! вернуть в Чечню!... и предоставить СТАТУС как Абхазии!... Ичкерия, это НЕ РОССИЯ.... они отторгли Кабардино-булгарию... НУ и они России не нужны!!.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх