Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября, заявил и.
Россия полностью приостановила финансирование Абхазии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хватит тунеядцев содержать.
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3 час.
Алексей Тан
Россия полностью приостановила финансирование Абхазии ========= Тоже самое, НЕ ОБХОДИМО... делать и с Чечнёй.... произвести так называемый СПРАВЕДЛИВЫЙ "обмен"... Веденский р-он (отданный Хрущёвым)... ВЕРНУТЬ в Краснодарскому КРАЮ... а Чеченцев, обитающих и находящихся в РОССИИ.... всех!! вернуть в Чечню!... и предоставить СТАТУС как Абхазии!... Ичкерия, это НЕ РОССИЯ.... они отторгли Кабардино-булгарию... НУ и они России не нужны!!.
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2 час.
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