Пытавшиеся сорвать выступление Лаврова оказались гостями делегации Израиля

ТАСС/Валерий Шарифулин Пытавшиеся сорвать выступление главы российского МИД Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН активистки оказались гостями израильской делегации, сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга 17 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии