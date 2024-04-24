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Царьград

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Молдавия провоцирует Россию? Дело Гуцул передали в суд - ранее политик выдвинула ультиматум Санду

Молдавия провоцирует Россию? Дело Гуцул передали в суд - ранее политик выдвинула ультиматум Санду

Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее выдвинула лидеру Молдавии Майе Санду ультиматум: заявила, что регион не потерпит объединения с Румынией и отреагирует на ввод войск на свою территорию - гагаузы обратятся к России за помощью.

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