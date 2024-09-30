В России планируют проиндексировать страховые пенсии на 7,3% с 1 января

Страховые пенсии в 2025 году в России могут быть проиндексированы единожды — с 1 января на 7,3%. Это следует из законопроекта о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на следующий год, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности.