Правила безопасного похудения: как снижать массу тела, не голодая

За последние десятилетия ожирение стало глобальной проблемой. По данным исследований, за 40 лет количество людей с избыточным весом утроилось, а в России более 60% взрослого населения сталкиваются с этой проблемой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии