Фицо назвал поддержку Украины «огромной стратегической ошибкой»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что финансовая поддержка, которую Европейский союз оказывает Украине, является «огромной стратегической ошибкой».
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