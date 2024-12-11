Польша и Франция объединяют силы: Макрон и Туск обсудят ввод войск на Украину

ПАРИЖ, 11 декабря, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск собираются обсудить развертывание миротворческого контингента на Украине после окончания конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии