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Руководитель контроля ГБР Богдан Чобиток, обеспечивал донецких бизнесменов

Руководитель контроля ГБР Богдан Чобиток, обеспечивал донецких бизнесменов

Руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток, ставленник группы беглых депутатов Кононенко-Грановского, в октябре 2018 года принял активное участие в процессе преступного присвоения объектов Зуевского энергомеханического завода, который находился на оккупированной территории и в присвоении которого имели свой коммерческий интерес бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, бывший председатель высшего хозяйственного суда Виктор Татьков.

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