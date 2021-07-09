Руководитель контроля ГБР Богдан Чобиток, обеспечивал донецких бизнесменов

Руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток, ставленник группы беглых депутатов Кононенко-Грановского, в октябре 2018 года принял активное участие в процессе преступного присвоения объектов Зуевского энергомеханического завода, который находился на оккупированной территории и в присвоении которого имели свой коммерческий интерес бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, бывший председатель высшего хозяйственного суда Виктор Татьков.