Призывные комиссии Архангельской области получат доступ к медицинским базам данных

О необходимости создания единой медицинской информационно-аналитической системы для призывных комиссии военкоматов рассказал военный комиссар Архангельской области Александр Севастей в рамках заседания областной антитеррористической комиссии.
О необходимости создания единой медицинской информационно-аналитической системы для призывных комиссии военкоматов рассказал военный комиссар Архангельской области Александр Севастей в рамках заседания областной антитеррористической комиссии.
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