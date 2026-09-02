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Аргументы недели

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Суд решил: пожизненное – много, 12 лет - мало

Суд решил: пожизненное – много, 12 лет - мало

Апелляционный суд Хельсинки заменил пожизненный приговор гражданину России Воиславу Тордену (он же Ян Петровский) на 12,5 лет лишения свободы.

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