«Я не покидала Россию насовсем», — певица Нюша оправдалась перед хейтерами

В недавнем времени популярную российскую певицу Нюшу захейтели за то, что она уехала из России. Отметим, что многие звезды российского шоу-бизнеса в связи с последними событиями в стране решились покинуть свой дом.
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