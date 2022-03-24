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«Я не покидала Россию насовсем», — певица Нюша оправдалась перед хейтерами

«Я не покидала Россию насовсем», — певица Нюша оправдалась перед хейтерами

В недавнем времени популярную российскую певицу Нюшу захейтели за то, что она уехала из России. Отметим, что многие звезды российского шоу-бизнеса в связи с последними событиями в стране решились покинуть свой дом.

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