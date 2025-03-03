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Курская область начнет штрафовать компании за задержки льготных медикаментов

Курская область начнет штрафовать компании за задержки льготных медикаментов

В Курской области начнут штрафовать компании за задержку поставок льготных медикаментов. Александр Чепик и Александр Хинштейн предложили строгие меры, чтобы ускорить обеспечение населения необходимыми лекарствами.

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