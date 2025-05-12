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В ауле Кошехабль состоялось торжественное открытие Центра общения старшего поколения

 В рамках национального проекта «Семья», приоритетной задачей которого является всесторонняя поддержка граждан, в Адыгее активно внедряются меры, направленные на поддержку старшего поколения, способствуют улучшению качества жизни и созданию более комфортных условий для активного долголетия.

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